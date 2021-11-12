Обращение Дуда произнес в День независимости Польши.
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Мигранты грубо пользуются диктатурой, – Дуда
В последние дни Польша стала целью гибридной атаки, руководимой КГБ Александра Лукашенко. Мигранты с Ближнего Востока грубо пользуются диктатурой, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе.
– подчеркнул Дуда.
Президент подчеркнул, что это результат последовательной политики режима Лукашенко. Самопровозглашенный президент не остановился перед фальсификацией результатов выборов, репрессиями и заключением тысяч представителей оппозиции.
Дуда посетил границу с Беларусью
В День независимости Польши президент побывал на границе с Беларусью. Дуда поблагодарил пограничников, полицию и военных. Он отметил, что польская сторона задекларировала готовность оказать гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся со стороны белорусской границы.
Дуда заверил, что постоянно контактирует с партнерами по Евросоюзу и НАТО, и они уверяют в своей поддержке.
Дуда посетил границу Польши и Беларуси / Фото из твитера Дуды
Президент поблагодарил военных и пограничников / Фото из твиттера Анджея Дуды
Что известно о кризисе с мигрантами на границе:
- Мигранты прибывают в Минск самолетами, а затем пытаются проникнуть в ЕС через польскую и литовскую границу.
- Наибольшую колонну – несколько тысяч мигрантов зафиксировали возле границы Польши 8 ноября.
- Польша и вслед за ней Литва объявили о чрезвычайном положении на границе с Беларусью.
- По данным украинской разведки, на территории Беларуси вблизи границы с Польшей находятся до 15 тысяч нелегалов.