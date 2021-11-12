Секретар РНБО заважив, що такою є інформація наших розвідданих. Про це Олексій Даніов розповів у ефірі шоу 11 листопада.
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На польсько-білоруському кордоні понад 10 тисяч мігрантів
За нашими розвідданими, вже 15 тисяч біженців перебувають на території Білорусі. Ба більше, зараз розгортається кампанія для того, щоб їх було якнайбільше, для того, щоб тиснути безпосередньо на Євросоюз,
– розповів секретар РНБО.
Данілов пояснив, що вони офіційно є туристами і тут же уточнив: "Ці туристи прибувають зі своїх країн до Білорусі, розуміючи, що це за режим. Які можуть бути туристи в Білорусі? У такому обсязі й в таку пору року".
Секретар РНБО розповів, що на 14 листопада у Луцьку запланували велику нараду, де буде щонайменше 3 міністри. Там "вирішуватимуть, як відповідати на виклики".
До речі, 11 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський терміново вилетів на Волинь, щоб перевірити готовність захисту українського кордону від штучно створеної міграційної кризи на межі Польщі та Білорусі.
Коротко про ситуацію з біженцями на польсько-білоруському кордоні
- 8 листопада на кордоні помітили багато мігрантів з Білорусі.Через це Польща збільшила кількість військових на кордоні до 12 тисяч.
- Прем'єр країни Матеуш Моравецький заявив, що на кордоні наразі політична криза, яку спровокував Лукашенко для дестабілізації ситуації у ЄС.
- У Євросоюзі пояснили, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію ЄС. Таке рішення, вважають там, ухвалив самопроголошений президент Білорусі.
- Через це у ЄС, за даними Bloomberg, планують запровадити проти Білорусі додаткові санкції. Зокрема щодо авіакомпаній, причетних до перевезення біженців, серед яких російський "Аерофлот", турецька Turkish Airlines та білоруська "Белавіа". Хоча сам Лукашенко останню захищає.