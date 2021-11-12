О прорыве сообщило Минобороны Польши в соцсетях.

К теме "Действия Беларуси требуют решительной реакции": США и страны ЕС осудили режим Лукашенко

Мигрантов сразу задержали польские силовики

На кадрах, обнародованных военным ведомством, видно, как десятки людей силой прорываются через ограждение. За металлическим забором стоят польские пограничники и военные. После того, как они попали в руки силовиков, нелегалы начали ходить вдоль ограды.

Смотрите видео прорыва через границу:

Мигранты покинули лагерь на территории Беларуси

Ранее белорусские СМИ сообщили, что нелегальные мигранты покинули лагерь. Попытка прорыва произошла и в пункте пропуска "Брузги". Около сотни мигрантов продолжают ходить по металлическому заграждению. Часть из нелегалов пытаются погнуть забор.

Смотрите видео, как мигранты ходят вдоль забора:

Главное о ситуации с мигрантами на границе

Текст публикации Минобороны Польши:

Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузнице с белорусской стороны. Их задержали Войско Польское, Пограничная служба и полиция. Группа начала ходить вдоль забора.