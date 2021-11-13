Решение о приостановке рейсов в Беларусь вступило в силу 13 ноября.

Важно Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезания проволоки на границе

Как объяснили в авиакомпании, сейчас фактически невозможно различить людей, которые путешествуют в Беларусь как туристы, от тех, кто иммигрирует. В Cham Wings Airlines добавили, что приняли такое решение из-за текущей критической ситуации на границе Беларуси и Польши.

Заметим, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже заявила, что не будет продавать билеты на рейсы в Беларусь гражданам:

Ирака,

Сирии,

Йемена.

Обратите внимание! Исключение составляют только пассажиры с дипломатическими паспортами.

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