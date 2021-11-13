Решение о приостановке рейсов в Беларусь вступило в силу 13 ноября.
Важно Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезания проволоки на границе
Как объяснили в авиакомпании, сейчас фактически невозможно различить людей, которые путешествуют в Беларусь как туристы, от тех, кто иммигрирует. В Cham Wings Airlines добавили, что приняли такое решение из-за текущей критической ситуации на границе Беларуси и Польши.
Заметим, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже заявила, что не будет продавать билеты на рейсы в Беларусь гражданам:
- Ирака,
- Сирии,
- Йемена.
Что этому предшествовало?На польско-белорусской границе 8 ноября заметили беженцев, которые пытались попасть в Польшу. Из-за этого страна направила на границу 12 тысяч военных. НАТО и ЕС обвиняют режим Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на ЕС.
Коротко о заявлениях ЕС относительно санкций для авиакампаний
- Ранее появилась информация, что ЕС готовит новые санкции из-за действий самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.
- Предварительно известно, что санкции хотят ввести против российского "Аэрофлота", турецкой Turkish Airlines и белорусской "Белавиа". Все из-за того, что они причастны к перевозке беженцев. Однако у Лукашенко это отрицают.
- Журналист Рикард Юзвяк заявил, в ЕС уже утвердили критерии для нового пакета санкций против Беларуси. Соответственно, с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.