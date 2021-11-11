По меньшей мере, в этом убеждены американские журналисты. Они привели несколько резких по содержанию цитат главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на этот счет.

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"Циническая геополитическая игра"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встречалась с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. После разговора 10 ноября она заявила, что Евросоюз и США готовят наказание режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за организацию "гибридной атаки" на союзников.

Мы должны оградить наши демократии от этой циничной геополитической игры,

– сказала она.

Привели к этим словам кадры, которые облетели весь мир – кадры столкновений на границе Польши и Беларуси. Что там происходит? Режим Лукашенко фактически создает кризис, манипулируя беженцами с Ближнего Востока.

В этот же день Ангела Меркель в телефонном разговоре обратилась к Владимиру Путину с такими словами: "Использование белорусским режимом мигрантов против Евросоюза бесчеловечно и абсолютно неприемлемо". Однако Путин в ответ лишь посоветовал обращаться с этим вопросом к Беларуси.

Санкции против российского "Аэрофлота"

Белорусские власти отправляют тысячи мигрантов на польскую границу, где те пытаются прорваться в Западную Европу. Безусловно, большинство этих людей в Беларусь попали на самолетах.

Реагируя на это, Евросоюз намерен утвердить новые критерии содействия торговле людьми, что в свою очередь позволит ввести дополнительные санкции против Беларуси. Об этом СМИ сообщил чиновник, знакомый с планами.

По его словам, под санкции попадут авиакомпании, причастные к перевозке беженцев, среди которых такие известные как российский "Аэрофлот", турецкая Turkish Airlines и белорусская "Белавиа" (сам Лукашенко уже бросился ее защищать).

Обратите внимание : по информации журналиста Рикарда Юзвяка, в ЕС уже утвердили критерии нового пакета санкции против Беларуси. Соответственно с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.

К санкциям, скорее всего, США и Великобритания – в начале следующего месяца. Приблизительно это подтвердила и фон дер Ляен:

Мы расширим наши санкции против Беларуси очень быстро – в начале следующей недели. И, насколько мне известно, США тоже подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря.

ЕС также рассматривает возможность санкционного удара по компаниям, арендующим самолеты – если те участвуют в перевозке мигрантов. Вопрос лишь в том, применять ли штрафы к текущим контрактам, или только к будущим.

Почему активизировался процесс формирования нового пакета санкции со стороны ЕС против режима Лукашенко