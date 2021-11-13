Рішення щодо призупинення рейсів до Білорусі набуло чинності 13 листопада.

Важливо Білоруські силовики дають мігрантам кусачки та сокири для перерізання дроту на кордоні

Як пояснили в авіакомпанії, зараз фактично неможливо розрізнити людей, які подорожують до Білорусі як туристи, від тих, хто іммігрує. У Cham Wings Airlines додали, що ухвалили таке рішення через поточну критичною ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі.

Зауважимо, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines вже заявила, що не продаватиме квитки на рейси до Білорусі громадянам:

Іраку,

Сирії,

Ємену.

Зверніть увагу! Виняток становлять тільки пасажири з дипломатичними паспортами.

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