Так, белорусские солдаты пытались разрушить пограничное заграждение. Это происходило в районе Черемхи.
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Пытались протаранить машиной
По утверждению польских пограничников, военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку. Польские службы ослепили лазерные лучи и стробоскопы.
Мигранты применили слезоточивый газ
У места событий около сотни мигрантов ждали возможность, чтобы пересечь границу. Белорусы дали им слезоточивый газ. Нелегалы применили его против польских спецслужб.
Однако пройти через границу все равно не удалось.
Одного мигранта нашли мертвым
Так, у границы нашли тело молодого мигранта из Сирии. Оно лежало в лесу в районе Вульки Тереховской.
В польской полиции рассказали, что его передали в отдел судебной медицины для вскрытия. Там определят окончательную причину смерти.
Что этому предшествовало
- Ситуация на границе обострилась 8 ноября. Тогда там заметили много мигрантов из Беларуси. Из-за этого Польша увеличила количество военных на границе до 12 тысяч.
- Премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что на границе сейчас политический кризис, который спровоцировал Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.
- В Евросоюзе пояснили, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию ЕС. В этом обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- К слову, немецкий депутат предложил временно разместить мигрантов в Украине. Посол Украины в Германии раскритиковал такое предложение.