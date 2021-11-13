Що відомо про загибель військового

Загиблий був солдатом 11-ї Любуської дивізії бронетанкової кавалерії. Про це заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин.

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Дуже сумна новина. Співчуття рідним,

– написав Жарин.

Військовий служив у 17-ій Великопольській механізованій бригаді. Командир розповів, що "трапилася прикра подія". Смерть службовця спричинило вогнепальне поранення, однак "сторонні люди до цього не причетні".

Загиблий служив у запасі. Він не виконував завдань безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. Його відправили на кордон лише тиждень тому. Відтоді чоловіків не контактував з мігрантами.

Родичів військового вже повідомили про трагедію. Слідство проводить військова поліція у співпраці з прокуратурою.

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