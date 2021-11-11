Так, відпрацювання пройшли за один кілометр від Польщі та за два – від Білорусі. Про це повідомив начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування Віталій Рижак.

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Своєю чергою заступник керівника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель розповів, що "відбувається злагодження Нацгвардії, прикордонників і нацполіції".

Це потрібно для того, щоб у випадку можливої загрози порушення державного кордону групами нелегальних мігрантів ефективно стримувати їх,

– пояснив він.

До слова, у польовий навчальний табір приїхали Сергій Дейнеко та Денис Монастирський.

Зверніть увагу! Наразі на кордоні України ситуація контрольована. З 11 листопада прикордонну службу, поліцію та Нацгвардію підсилили.



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