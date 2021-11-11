Так, отработки прошли в одном километре от Польши и в двух – от Беларуси. Об этом сообщил начальник штаба пограничной комендатуры быстрого реагирования Виталий Рыжак.

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В свою очередь заместитель руководителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель рассказал, что "проходит согласование Нацгвардии, пограничников и нацполиции".

Это нужно для того, чтобы в случае возможной угрозы нарушения государственной границы группами нелегальных мигрантов эффективно сдерживать их,

– объяснил он.

Кстати, в полевой учебный лагерь приехали Сергей Дейнеко и Денис Монастырский.

Обратите внимание! В настоящее время на границе Украины ситуация контролируемая. С 11 ноября пограничную службу, полицию и Нацгвардию усилили.



На Волыни прошли учения по противодействию миграционному кризису / Фото "Суспільне"

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