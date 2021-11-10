Об этом в своем твиттере предостерег польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он пояснил, что власти страны будут пытаться предотвратить такое развитие событий.

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"Мы осознаем ризы: если эта граница (польско-белорусская – 24 канал) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", – отметил Моравецкий.

В то же время он заверил, что правительство Польши принимает необходимые меры, чтобы укрепить этот участок границы. Напомним, что ранее на помощь пограничникам Варшава направила 13 тысяч военнослужащих.

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