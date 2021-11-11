Додаткове підсилення охорони кордону є частиною виконання рішень РНБО, які ухвалили 10 листопада. Військові на кордоні розміщені для оборони від потенційної навали мігрантів.

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Монастирський перевірив готовність військ

До охорони кордону залучили представників Держприкордонслужби, Нацгвардії та Національної поліції. Також на чергуванні будуть 15 літаків МВС, які при потребі перекидатимуть сили на кордон.

Денис Монастирський заявив, що такі заходи безпеки допоможуть стримати мігрантів за потреби, однак для надійного захисту потрібно побудувати "інтелектуальний кордон".

Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 мільярдів гривень. Ці кошти будуть виділені з бюджету,

– заявив Монастирський.

Водночас голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомив, що поки що загрози зі сторони білорусі для України немає.

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