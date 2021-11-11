Окрім Монастирського, у Волинську область вилетіли голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, очільник Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови Національної гвардії Юрій Лебідь.

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Монастирський вилетів на Волинь

У Волинській області глави відомств планують відпрацювати дії щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів, а також щодо протидії іншим гібридним загрозам.

У межах робочої поїздки посадовців на Волинь, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, проведуть навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС:

Держприкордонслужбою,

Нацполіцією,

Нацгвардією,

Державною службою з надзвичайних ситуацій,

Міграційною службою.

З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі 5 структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України,

– заявив Монастирський.

Там також планують провести нараду з керівниками Об'єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону. У ній візьмуть участь керівництво області та силові структури. Обговорюватимуть взаємодію у випадку загрози українському кордону.

Жителів прикордоння просять повідомляти про підозрілих людей

Перший заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі одного із телеканалів попросив жителів прикордонних районів проявляти пильність у зв'язку з ситуацією з нелегальними мігрантами з Близького Сходу у Білорусі.

Ми бачимо, що ескалація цієї кризи може статися будь-якої миті. Ми отримуємо інформацію від усіх наших спецслужб, які стверджують, що на території Білорусі перебувають приблизно 45 тисяч мігрантів,

– розповів Єнін.

Він закликав людей інформувати правоохоронців "про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах".

Зверніть увагу! Монастирський раніше розповів, що Україна готується до сценаріїв, подібних на ті, які відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі. Там з 8 листопада мігранти з Близького Сходу намагаються потрапити в країни ЄС.