Окрім Монастирського, у Волинську область вилетіли голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, очільник Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови Національної гвардії Юрій Лебідь.
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Монастирський вилетів на Волинь
У Волинській області глави відомств планують відпрацювати дії щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів, а також щодо протидії іншим гібридним загрозам.
У межах робочої поїздки посадовців на Волинь, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону, проведуть навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС:
- Держприкордонслужбою,
- Нацполіцією,
- Нацгвардією,
- Державною службою з надзвичайних ситуацій,
- Міграційною службою.
З метою протидії потенційній кризі з мігрантами, ми залучимо всі 5 структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України,
– заявив Монастирський.
Там також планують провести нараду з керівниками Об'єднаних територіальних громад, які розташовані уздовж кордону. У ній візьмуть участь керівництво області та силові структури. Обговорюватимуть взаємодію у випадку загрози українському кордону.
Жителів прикордоння просять повідомляти про підозрілих людей
Перший заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі одного із телеканалів попросив жителів прикордонних районів проявляти пильність у зв'язку з ситуацією з нелегальними мігрантами з Близького Сходу у Білорусі.
Ми бачимо, що ескалація цієї кризи може статися будь-якої миті. Ми отримуємо інформацію від усіх наших спецслужб, які стверджують, що на території Білорусі перебувають приблизно 45 тисяч мігрантів,
– розповів Єнін.
Він закликав людей інформувати правоохоронців "про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах".