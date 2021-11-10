Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу. За його словами, прикро, що українцям наразі не дають чіткого й зрозумілого алгоритму дій, оскільки питання напруженості на кордоні Білорусі стає щоразу резонанснішим.

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Як розповів Саакян, очевидно, що українські спецслужби мають готувати різні сценарії на випадок загострення ситуації. По-перше, потрібно посилювати кордон.

Зверніть увагу! Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що на ділянці українсько-білоруського кордону посилюють сили та засоби, щоб у разі потреби стримати потік мігрантів.

По-друге, варто розробляти сценарій депортації значної кількості людей у країни їхнього походження.

Також потрібно готуватися до того, що через заяви Німеччини щодо можливості України прийняти мігрантів у себе на певний час наша держава може опинитися у незручному становищі.

Якщо влада з таким не погодиться, то це можуть сприйняти як несолідарність з Євросоюзом та використовувати проти України. У протилежному випадку питання мігрантів може стати достатньо серйозним з погляду соціального напруження.

Тому тут, на жаль, у влади доволі скрутне становище, у якому доведеться пояснювати й діяти відносно можливого перенаправлення потоку мігрантів до України Олег Саакян політолог

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