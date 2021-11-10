Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу. За його словами, прикро, що українцям наразі не дають чіткого й зрозумілого алгоритму дій, оскільки питання напруженості на кордоні Білорусі стає щоразу резонанснішим.
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Як розповів Саакян, очевидно, що українські спецслужби мають готувати різні сценарії на випадок загострення ситуації. По-перше, потрібно посилювати кордон.
По-друге, варто розробляти сценарій депортації значної кількості людей у країни їхнього походження.
Також потрібно готуватися до того, що через заяви Німеччини щодо можливості України прийняти мігрантів у себе на певний час наша держава може опинитися у незручному становищі.
Якщо влада з таким не погодиться, то це можуть сприйняти як несолідарність з Євросоюзом та використовувати проти України. У протилежному випадку питання мігрантів може стати достатньо серйозним з погляду соціального напруження.
Тому тут, на жаль, у влади доволі скрутне становище, у якому доведеться пояснювати й діяти відносно можливого перенаправлення потоку мігрантів до України
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Саакян розповів про ситуацію на кордоні Білорусі: дивіться відео
Мігранти на кордоні Білорусі: останні новини
- Біля кордону з Польщею перебуває кілька тисяч мігрантів. Вони прибули туди ще 8 листопада й були налаштовані вкрай рішуче. Зокрема, люди нівечили огорожу, намагаючись прорватися через кордон.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко спровокував політичну кризу на польсько-білоруському кордоні для дестабілізації ситуації у ЄС.
- Глава МВС України Монастирський розповів, що Україна готується до сценаріїв, подібних на ті, які відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі.
- У німецькому Бундестазі запропонували відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі, залучивши до цього Україну. У відповідь на це секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів з Білорусі у себе вдома.