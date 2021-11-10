Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала. По его словам, обидно, что украинцам пока не дают четкого и понятного алгоритма действий, поскольку вопрос напряженности на границе Белоруссии становится все более резонансным.
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Как рассказал Саакян, очевидно, что украинские спецслужбы должны готовить различные сценарии на случай обострения ситуации. Во-первых, нужно усиливать границу.
Во-вторых, стоит разрабатывать сценарий депортации значительного количества людей в страны их происхождения.
Также нужно готовиться к тому, что из-за заявлений Германии о возможности Украины принять мигрантов у себя на время наше государство может оказаться в неудобном положении.
Если власть с таким не согласится, то это могут воспринять как несолидарность с Евросоюзом и использовать против Украины. В противном случае вопрос мигрантов может стать достаточно серьезным с точки зрения социального напряжения.
Поэтому здесь, к сожалению, у власти довольно затруднительное положение, в котором придется объяснять и действовать в отношении возможного перенаправления потока мигрантов с Украины
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Саакян рассказал о ситуации на границе Беларуси: смотрите видео
Мигранты на границе Беларуси: последние новости
- Возле границы с Польшей находится несколько тысяч мигрантов. Они прибыли туда еще 8 ноября и были настроены крайне решительно. В частности, люди ломали забор, пытаясь прорваться через границу.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко спровоцировал политический кризис на польско-белорусской границе для дестабилизации ситуации в ЕС.
- Глава МВД Украины Монастырский рассказал, что Украина готовится к сценариям, подобным тем, которые происходят на границе Польши и Беларуси.
- В немецком Бундестаге предложили открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу, привлекая к этому Украину. В ответ на это секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немецким социал-демократам разместить мигрантов из Беларуси у себя дома.