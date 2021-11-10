Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала. По его словам, обидно, что украинцам пока не дают четкого и понятного алгоритма действий, поскольку вопрос напряженности на границе Белоруссии становится все более резонансным.

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Как рассказал Саакян, очевидно, что украинские спецслужбы должны готовить различные сценарии на случай обострения ситуации. Во-первых, нужно усиливать границу.

Обратите внимание! Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что на участке украинско-белорусской границы усиливают силы и средства, чтобы в случае необходимости сдержать поток мигрантов.

Во-вторых, стоит разрабатывать сценарий депортации значительного количества людей в страны их происхождения.

Также нужно готовиться к тому, что из-за заявлений Германии о возможности Украины принять мигрантов у себя на время наше государство может оказаться в неудобном положении.

Если власть с таким не согласится, то это могут воспринять как несолидарность с Евросоюзом и использовать против Украины. В противном случае вопрос мигрантов может стать достаточно серьезным с точки зрения социального напряжения.

Поэтому здесь, к сожалению, у власти довольно затруднительное положение, в котором придется объяснять и действовать в отношении возможного перенаправления потока мигрантов с Украины Олег Саакян политолог

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