Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью, сейчас ситуация на границе полностью контролируется.

Важно В Беларусь еженедельно прибывает 40 самолетов с мигрантами, – МВД Польши

Он отметил, что на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться до Украины мигранты,

– рассказал Енин.

По его словам, Украина принимает все необходимые меры, в частности:

по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью;

органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, беспилотниками, и служебными собаками.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью сейчас под контролем. Однако есть риски, что иностранцы попытаются попасть в страны Евросоюза и через территорию Украины.

В то же время он заверил, что правительство Польши принимает необходимые меры, чтобы укрепить этот участок границы. Отметим, что ранее на помощь пограничникам Варшава направила 13 тысяч военнослужащих.

Что сейчас происходит на границе Польши

Сейчас у границы с Польшей находится 2 – 4 тысячи мигрантов. Они прибыли туда еще 8 ноября и были настроены крайне решительно. Так, мигранты портили ограду в надежде прорваться через границу.

В конце концов, двум немалым группам нелегальных мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Иностранцы сломали заборы. Произошло это поздно вечером 9 ноября.

То, что сейчас происходит, в Варшаве описывают как "самый большой тест для спецслужб страны на протяжении нескольких последних десятилетий". Режим Лукашенко не оставил это без внимания. Там возмутились стягиванием сил к границе с Беларусью и цинично обвинили Польшу в миграционном кризисе. А еще, как ни странно, фантазировали о провокациях.