Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів.
Нагадаємо Ситуація з мігрантами в Білорусі: Данілов проведе нараду в Луцьку
Силовики оточили будівлю
На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.
Будівлю ОДА оточили правоохоронці й нікого туди не пускають.
Засідання РНБО в Луцьку / Фото Волинської ОДА
Мігранти на кордоні Білорусі й Польщі: останні новини
- У ніч проти 14 листопада польські прикордонники зафіксували 223 спроби мігрантів з території Білорусі перетнути кордон. Близько 50 спроб виявилися вдалими, однак 22 нелегалів вдалося затримати.
- Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жаріна опублікував фото зловмисника, який стріляв у повітря на кордоні, чим провокував польських прикордонників. Ім'я та громадянство поки що залишаються невідомими.
- Польські прикордонники заявили про те, що білоруські силовики оснащують необхідним знаряддям, щоб найближчим часом ті могли почати масову атаку на кордон.