Зловмисник після того, як стріляв у повітря, намагався прорватися на територію Польщі. Однак йому не вдалося.
Цікаво "Їх недостатньо", – у Польщі вважають, що санкції проти Білорусі потрібно посилювати
Це частина провокацій
За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жаріни, на кордоні є люди, які навмисно намагаються спровокувати польських прикордонників.
На кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію,
– заявив Жаріна.
Одним із таких є зловмисник, який відкрив вогонь на кордоні. Однак його імені та громадянства речник міністра не вказав.
Останні новини з білорусько-польського кордону
- Через дії режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка на кордоні з Польщею щодня зростає кількість мігрантів. Силовики видають їм кусачки та сокири, щоб ті могли прорватися через кордон.
- 13 листопада на кордоні загинув польський військовий. У міністерстві-координаторі спецслужб Польщі заявили, що трагедія трапилася через вогнепальне поранення.
- За ніч проти 14 листопада близько 50 мігрантів таки прорвалися на територію Польщі, однак 22 з них затримали. Усі вони – громадяни Іраку. Загалом за ніч зафіксували 223 спроби незаконного перетину кордону.