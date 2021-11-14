За словами Сороха, ідею посилення санкцій підтримують не лише в Польщі, але й у сусідніх країнах, зокрема країни Балтії. Про це голова Бюро національної безпеки заявив в ефірі радіо.

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Польща зацікавлена у посиленні санкцій

Павло Сорох заявив, що уряд Польщі вважає санкції проти Білорусі недостатніми, тому й підтримує ідею їх посилення. Однак голова Бюро нацбезпеки підкреслив, що у цьому питанні є великий прогрес на рівні офіційних заяв у Євросоюзі.

Ми зацікавлені в посиленні санкцій, тому що вони недостатні як на нашу думку, так і на думку сусідніх країн. Але я хотів би зазначити, що це великий прогрес в офіційних заявах,

– заявив Сорох.

Окрім того, Сорох зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з офіцерами, які працюють на кордоні з Білоруссю, щоб ознайомитися з умовами їхньої роботи.

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