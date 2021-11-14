По словам Сороха, идею ужесточения санкций поддерживают не только в Польше, но и соседние страны, в частности, страны Балтии. Об этом глава Бюро национальной безопасности заявил в эфире радио.

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Польша заинтересована в усилении санкций

Павел Сорох заявил, что правительство Польши считает санкции против Беларуси недостаточными, поэтому и поддерживает идею их усиления. Однако глава Бюро нацбезопасности подчеркнул, что в этом вопросе есть большой прогресс на уровне официальных заявлений в Евросоюзе.

Мы заинтересованы в усилении санкций, потому что они недостаточны, как по нашему мнению, так и по мнению соседних стран. Но я хотел бы отметить, что это большой прогресс в официальных заявлениях,

– заявил Сорох.

Кроме того, Сорох отметил, что президент Польши Анджей Дуда встретился с офицерами, работающими на границе с Беларусью, чтобы ознакомиться с условиями их работы.

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