По словам Сороха, идею ужесточения санкций поддерживают не только в Польше, но и соседние страны, в частности, страны Балтии. Об этом глава Бюро национальной безопасности заявил в эфире радио.
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Польша заинтересована в усилении санкций
Павел Сорох заявил, что правительство Польши считает санкции против Беларуси недостаточными, поэтому и поддерживает идею их усиления. Однако глава Бюро нацбезопасности подчеркнул, что в этом вопросе есть большой прогресс на уровне официальных заявлений в Евросоюзе.
Мы заинтересованы в усилении санкций, потому что они недостаточны, как по нашему мнению, так и по мнению соседних стран. Но я хотел бы отметить, что это большой прогресс в официальных заявлениях,
– заявил Сорох.
Кроме того, Сорох отметил, что президент Польши Анджей Дуда встретился с офицерами, работающими на границе с Беларусью, чтобы ознакомиться с условиями их работы.
Ситуация с мигрантами в Беларуси: последние новости
- Британские военные окажут инженерную поддержку Польше на границе с Беларусью. ВСУ Великобритании уже развернули небольшую команду.
- В сети обнародовали жуткое видео из лагеря мигрантов. Белорусские силовики во время раздачи пищи стреляли в воздух. Кроме того, по данным американских журналистов, мигрантам выдают кусачки и топоры, чтобы они могли прорваться через границу с Польшей.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на границе с Польшей, Украиной и Литвой российские баллистические ракеты "Искандер". Об этом он уже попросил главу Кремля.
- Во время выполнения боевой задачи 13 ноября погиб польский пограничник. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.
- Из-за миграционного кризиса в Беларуси секретарь СНБО Украины Алексей Данилов проведет в Луцке совещание с руководителями ОГА областей, граничащих с Беларусью, для обсуждения вопросов защиты границы.