По словам Картера, многих традиционных дипломатических инструментов уже не существует.

Важно Польша привлечет британских солдат на границу с Беларусью

А значит риск напряженности значительно больше. К тому же уже невозможно снизить уровень напряжения с помощью традиционных дипломатических инструментов.

Без этих инструментов и механизмов есть больший риск того, что эти эскалации могут привести к просчетам. Поэтому, я думаю, это настоящая проблема, с которой мы должны столкнуться,

– сказал он.

Картер заметил, что изменился и характер войны. Это означает, что авторитарные страны готовы использовать любой инструмент, который есть в их распоряжении. В этом контексте глава Генштаба Британии вспомнил о:

кибератаках;

росте цен на газ;

нелегальных мигрантах на границе с Польшей.

Что известно о миграционном кризисе? 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов . По разным данным, на границе находятся 2 – 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Реакция международного сообщества