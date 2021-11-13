По словам Картера, многих традиционных дипломатических инструментов уже не существует.
Важно Польша привлечет британских солдат на границу с Беларусью
А значит риск напряженности значительно больше. К тому же уже невозможно снизить уровень напряжения с помощью традиционных дипломатических инструментов.
Без этих инструментов и механизмов есть больший риск того, что эти эскалации могут привести к просчетам. Поэтому, я думаю, это настоящая проблема, с которой мы должны столкнуться,
– сказал он.
Картер заметил, что изменился и характер войны. Это означает, что авторитарные страны готовы использовать любой инструмент, который есть в их распоряжении. В этом контексте глава Генштаба Британии вспомнил о:
- кибератаках;
- росте цен на газ;
- нелегальных мигрантах на границе с Польшей.
Что известно о миграционном кризисе?8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. По разным данным, на границе находятся 2 – 5 тысяч нелегальных мигрантов.
Реакция международного сообщества
- Британия, США и страны ЕС обвинили Беларусь в циничном использовании беженцев в политических целях. И хотя Владимир Путин говорит, что Россия не причастна к миграционному кризису, Украина убеждена, что эти события являются новым этапом гибридной войны Кремля.
- В НАТО также обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз.