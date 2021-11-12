Как сказал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, военные Британии согласились присоединиться к защите польско-белорусской границы.
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По его словам, совместный контингент занимается разведкой. Он пообещал рассказать о подробностях сотрудничества позже.
Наши солдаты (Польши и Великобритании – 24 канал) будут сотрудничать на польско-белорусской границе,
– написал Блащак.
Минобороны республики также рапортовало, что на границе дислоцировано 15 тысяч солдат.
Отметим, что в Евросоюзе не на шутку обеспокоены ситуацией, которая сложилась на границе Беларуси с Польшей. В ЕС уже назвали это агрессией отчаявшегося нелегитимного режима и анонсировали санкции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил, что его страна поддерживает расширение и усиление санкций ЕС против режима Лукашенко.
Что известно о миграционном кризисе?8 ноября из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. По разным данным, на границе находятся 2 – 5 тысяч нелегальных мигрантов. В НАТО обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз.
При чем тут режим Лукашенко
Международное сообщество уверено, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси. Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава, и Минск стянули войска.