Согласно опубликованной карте, люди хотят двигаться через территорию Украины и Словакии. Об этом написал журналист Юрий Физер.

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В сети опубликовали якобы "план Б" мигрантов через Украину

В одном из чатов для беженцев в Беларуси выложили карту с альтернативным маршрутом в Европу – через Украину и Словакию,

– написал журналист.

В сети пишут, что вероятно речь идет о так называемом "плане Б" мигрантов.



В сети обнародовали вероятный план мигрантов / Фото Юрия Физера

В ГПСУ заверили, что ситуация на границе контролируемая

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии 24 каналу вспомнил, что 11 ноября глава МВД и глава Госпогранслужбы заявили, что "сейчас ситуация на границе с Беларусью контролируемая". Спикер пояснил, что ситуация спокойная, пограничники "не отмечают групп незаконных мигрантов".

Но мы учитываем ситуацию на границе Польши, Латвии и Литвы. Мы должны быть готовы, если власти Беларуси направят в сторону Украины управляемый ею поток незаконных мигрантов,

– заявил Демченко.

Добавил, чтобы не допустить незаконного пересечения границы, сейчас уже вышли первые резервы к границе с Беларусью.

Разведка не фиксирует движения в сторону Украины

Спикер также прокомментировал информацию из телеграм-каналов, что на пункте пропуска Городище – Верхний Теребежов, который на работает из-за карантина, по непроверенным данным, журналистов встретил один пограничник.

Демченко заверил, что все резервы будут максимально близко к государственной границе.

Сейчас разведка не фиксирует движения в сторону Украины. Как только будет наименьшая вероятность того, что группы направят в направлении Украины – мы будем там ждать,

– заявил Демченко.

Спикер пояснил, что собирают информацию от разведки, через наблюдение, благодаря беспилотникам и авиации. Все для того, чтобы понять, где может быть риск.

Андрей Демченко заверил, что в ведомстве определили направления, где может быть нарушение границы и там усилят охрану.

Добавил, что на примере Польши понимают, – происходит подвоз нелегальных мигрантов в направлении пунктов пропуска, а дальше они уже идут в леса, где "фактически формируют скопления людей".

Обратите внимание! 8 ноября мигранты скопились на границе с Польшей, чтобы попасть в Европу. Секретарь СНБО заявил, что на польско-белорусской границе находится 15 тысяч мигрантов.

Коротко о вероятном движении мигрантов через Украину