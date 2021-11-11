Правоохранители прорабатывают все возможные сценарии развития событий
По состоянию на 11 ноября ситуация на границе стабильна. Однако пограничники готовы обеспечивать порядок при попытке прорыва границы.
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Ситуация стабильна и контролируется, никаких угроз для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпой мигрантов,
– сказал Сергей Дейнеко.
Напомним, ситуацию на границе Украины и Белоруссии обсудили на заседании Совета нацбезопасности и обороны 10 ноября. Министре внутренних дел Денис Монастырский заявил, что ведомство готовится к сценарию, который происходит у границы Польши.
Чиновники решили увеличить количество пограничников у границы с Беларусью. Кроме того, они определили возможные места для массового скопления мигрантов.
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное
- С 8 ноября границу Польши со стороны Белоруссии штурмуют тысячи мигрантов с Ближнего Востока.
- Запад уверен, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко организованно свез к границе беженцев из Ирана, Ирака и Сирии, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Так диктатор мстит Евросоюзу за санкции.
- Мигранты уже обустроили себе лагерь у границы. 11 ноября они устроили драку за еду, которую привез представитель ООН.