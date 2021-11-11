Правоохоронці опрацьовують всі можливі сценарії розвитку подій

Станом на 11 листопада ситуація на кордоні є стабільною. Однак прикордонники готові забезпечувати порядок у разі спроби прориву кордону.

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Ситуація стабільна і контрольована, жодних загроз для України немає. Однак наша служба разом з Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії, щоб захистити український кордон від можливої ​​спроби прориву, штучно організованого натовпом мігрантів,

– сказав Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, ситуацію на кордоні України та Білорусі обговорили на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 10 листопада. Міністрі внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що відомство готується до сценарію, який відбувається біля кордону Польщі.

Чиновники вирішили збільшити кількість прикордонників біля кордону з Білоруссю. Крім того, вони визначили вірогідні місця для масового скупчення мігрантів.

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі: головне