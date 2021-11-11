Самопроглошений президент заявив, що мовиться про "дуже небезпечну тенденцію". Цим питання, за його словами, вже зайнялися білоруські силовики.
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Лукашенко говорив з Путіним
Білоруський диктатор стверджує, що були спроби перекидання курдським мігрантам зброї, боєприпасів та вибухівки з окупованого Донбасу. Це нібито відбувається упродовж останніх 2 днів.
Зброя переважно йде з Донбасу. Ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли про це,
– "заспокоїв" він.
Водночас режим Лукашенка видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети. Кадри, які це підтверджують, опублікували у польському міністерстві оборони. "Проєкція влади з боку білорусів", – так описали відео у відомстві.
Про російську авіацію на кордоні
Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що до патрулювання кордону з Польщею були залучені російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Мовляв, " не було іншого виходу". Диктатор наголосив, що ці літаки контролюватимуть також кордон з Україною й країнами Балтії.