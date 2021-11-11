За інформацією видання, трагічний інцидент трапився у таборі мігрантів, що розташований неподалік переходу до Кузниці. У хлопця нібито була застуда.
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Ця інформація з'явилася у польських ЗМІ
Польські ЗМІ посилаються на слова очевидців – мігрантів з Іраку. Вони розповіли, що померлий – курд, якому всього лише 14 років. Причиною називають застуду. Пишуть також, що білоруські прикордонники відвезли підлітка до лікарні, але врятувати там його не вдалося. Тіло забрали відповідні служби.
У Білорусі не підтвердили смерть дитини
Білоруські прикордонники спростували інформацію про смерть підлітка. У телеграм-каналі БЕЛТА написали, що вночі проти 11 листопада одному з неповнолітніх мігрантів на кордоні справді стало погано. Стверджують, що хлопця оглянули медики – діагностували переохолодження. "Після стабілізації стану хлопчик повернувся до сім'ї", – зазначили у ЗМІ.
Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо
- Зранку 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Деякі з них згодом таки прорвалися на територію країни й втекти. Пізніше усіх цих людей затримали.
- Коментуючи міграційну кризу, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію "тихою помстою Лукашенка". Він наголосив, що це – вияв державного тероризму.
- Згодом у Польщі показали відео, на яких білоруські силовики відштовхують нелегалів, які намагаються повернутися назад. Це створює додаткові ризики, адже може спровокувати агресію.
- Кризу на польському кордоні обговорять у Радбезі ООН, 11 листопада відбудеться закрите екстрене засідання. Відповідний запит надійшов від Естонії, Франції та Ірландії.