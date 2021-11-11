По информации издания, трагический инцидент произошел в лагере мигрантов, который расположен недалеко от перехода в Кузницу. У парня якобы была простуда.

Обратите внимание Монастырский срочно вылетел на Волынь из-за мигрантов в Беларуси

Эта информация появилась в польских СМИ

Польские СМИ ссылаются на слова очевидцев – мигрантов из Ирака. Они рассказали, что умерший – курд, которому всего лишь 14 лет. Причиной называют простуду. Пишут также, что белорусские пограничники отвезли подростка в больницу, но спасти там его не удалось. Тело забрали соответствующие службы.

В Беларуси не подтвердили смерть ребенка

Белорусские пограничники опровергли информацию о смерти подростка. В телеграмм-канале БЕЛТА написали, что в ночь на 11 ноября одному из несовершеннолетних мигрантов на границе действительно стало плохо. Утверждают, что парня осмотрели медики и диагностировали переохлаждение. "После стабилизации состояния мальчик вернулся к семье", – отметили в СМИ.

Мигранты на границе Беларуси: что известно