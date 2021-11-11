По информации издания, трагический инцидент произошел в лагере мигрантов, который расположен недалеко от перехода в Кузницу. У парня якобы была простуда.
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Эта информация появилась в польских СМИ
Польские СМИ ссылаются на слова очевидцев – мигрантов из Ирака. Они рассказали, что умерший – курд, которому всего лишь 14 лет. Причиной называют простуду. Пишут также, что белорусские пограничники отвезли подростка в больницу, но спасти там его не удалось. Тело забрали соответствующие службы.
В Беларуси не подтвердили смерть ребенка
Белорусские пограничники опровергли информацию о смерти подростка. В телеграмм-канале БЕЛТА написали, что в ночь на 11 ноября одному из несовершеннолетних мигрантов на границе действительно стало плохо. Утверждают, что парня осмотрели медики и диагностировали переохлаждение. "После стабилизации состояния мальчик вернулся к семье", – отметили в СМИ.
Мигранты на границе Беларуси: что известно
- Утром 8 ноября из Беларуси к границе с Польшей двинулась огромная колонна мигрантов. Некоторые из них впоследствии таки прорвались на территорию страны и сбежали. Позже всех этих людей задержали.
- Комментируя миграционный кризис, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию "тихой местью Лукашенко". Он подчеркнул, что это – проявление государственного терроризма.
- Впоследствии в Польше показали видео, на которых белорусские силовики отталкивают нелегалов, пытающихся вернуться назад. Это создает дополнительные риски, ведь может спровоцировать агрессию.
- Кризис на польской границе обсудят в Совбезе ООН, 11 ноября состоится закрытое экстренное заседание. Соответствующий запрос поступил от Эстонии, Франции и Ирландии.