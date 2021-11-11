Заседание пройдет за закрытыми дверями и по запросу Эстонии, Франции и Ирландии. Об этом рассказали в дипломатических кругах.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что с тревогой следит за ситуацией с мигрантами. По его словам, подобные ситуации не должны использовать с политической целью или вызывать напряженность в отношениях между государствами.

В ООН также считают, что вопросы миграции и беженцев надо решать в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом.

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