За словами Лукашенка, про це білоруська сторона вже начебто домовилася з Росією. Бо росіяни та білорусі нібито мають контролювати ситуацію разом.
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Ось це кільце – Прибалтика, Польща та Україна – мають моніторити російські та білоруські військовослужбовці,
– заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент також заявив, що "як ми й домовлялися: на Гомель із Москви вздовж південного кордону Білорусі, західний кордон, на Постави у Вітебській області, з Постав через Оршу відлітають до Москви".
Лукашенко також заявив, що російські бомбардувальники, які залучили до патрулювання кордону з Польщею, здатні нести ядерну зброю. Самопроголошений президент наголосив: ми повинні бачити, що роблять "за межами".
Білоруським прикордонникам видали гвинтівки
- У польському Міністерстві оборони повідомили, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка видав білоруським прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети.
- У відомстві опублікували відповідне відео. На оприлюднених кадрах видно, як деякі силовики, які стоять уздовж кордону з білоруського боку, озброєні гвинтівками Драгунова та РПГ.
- У Міноборони Польщі наголосили: "проєкція влади з боку білорусів. Деякі солдати спеціально зі снайперськими гвинтівками і гранатометами".