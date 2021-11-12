Згідно з опублікованою картою, люди хочуть рухатись через територію України та Словаччини. Про це написав у фейсбуці журналіст Юрій Фізер.

До теми Мігранти прорвались з Білорусі через польський кордон: відео з місця подій

У мережі опублікували нібито "план Б" мігрантів через Україну

В одному з чатів для біженців у Білорусі виклали мапу з альтернативним маршрутом до Європи – через Україну і Словаччину,

– написав журналіст.

У мережі пишуть, що, ймовірно, мовиться про так званий "план Б" мігрантів.

У мережі оприлюднили ймовірний план мігрантів / Фото Юрія Фізера

У Держприкордонслужбі запевнили, що ситуація контрольована

Прессекретар ДПСУ Андрій Демченко у коментарі 24 каналу пригадав, що 11 листопада очільник МВС та глава Держприкордонслужби заявили, що "наразі ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована". Речник пояснив, що ситуація спокійна, прикордонники наразі "не відмічають груп незаконних мігрантів".

Але ми враховуємо ситуацію, яка є на кордоні Польщі, Латвії та Литви. Ми мусимо бути готові, якщо влада Білорусі спрямує в бік України керований нею потік незаконних мігрантів,

– заявив Демченко.

Додав, щоб не допустити незаконного перетину кордону, наразі вже вийшли перші резерви до кордону з Білоруссю.

Розвідка не фіксує руху в сторону України

Речник також прокоментував інформацію з телеграм-каналів, що на пункті пропуску Городище – Верхній Теребежів, який на працює через карантин, за неперевіреними даними, журналістів зустрів один прикордонник.

Демченко запевнив, що всі резерви будуть максимально близько до державного кордону.

Наразі розвідка не фіксує руху в бік України. Як тільки буде найменша ймовірність того, що групи спрямують в напрямку України – ми будемо там чекати,

– заявив Демченко.

Речник пояснив, що збирають інформацію від розвідки через спостереження, завдяки безпілотникам та авіації. Усе для того, щоб зрозуміти, де може бути ризик.

Андрій Демченко запевнив, що у відомстві визначили напрямки, де може бути порушення кордону й там посилюють охорону.

Додав, що на прикладі Польщі розуміють, – відбувається підвіз нелегальних мігрантів у напрямку пунктів пропуску, а далі вони вже йдуть в ліси, де "фактично формують скупчення людей".

Зверніть увагу! 8 листопада мігранти скупчились на кордоні з Польщею, щоб потрапити в Європу. Секретар РНБО заявив, що на польсько-білоруському кордоні перебуває 15 тисяч мігрантів.

Коротко про ймовірний рух мігрантів через Україну