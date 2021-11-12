Відповідну заяву зробив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він запевнив, що ситуація під контролем, але конкретне місце не назвав.

Зверніть увагу На кордоні Польщі та Білорусі перебуває до 15 тисяч мігрантів, – Данілов

На перехресті Білорусі, Польщі та України

Данілов зауважив, що цю проблемну точку напередодні відвідали очільник МВС Денис Монастирський, глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, керівник Нацполіції Ігор Клименко та голова Нацгвардії Юрій Лебідь. Вони обговорили відпрацювання дій щодо захисту від ймовірної спроби прориву українського кордону.

Сьогодні Монастирський безпосередньо перебував на місці, де є у нас проблемна точка. Там, де є перехрестя білорусько-польсько-українського кордону,

– пояснив він.

Раніше міністр внутрішніх справ заявив, що є приблизно 10 ділянок кордону, через які мігранти можуть спробувати прорватися в Україну. Саме тому їм будуть посилювати насамперед – не лише прикордонниками, але й силами Національної гвардії та Національної поліції.

Монастирський поїхав на Волинь

Напередодні очільник українського МВС Денис Монастирський перевірив стан охорони державного кордону з Білоруссю на Волині. Додатково його охоронятимуть 8 500 військових. Також урядовець повідомив, що вже найближчим часом Україна проведе там навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю.

Зверніть увагу! На тлі кризи з нелегальними мігрантами Польща та Литва оголосили надзвичайний стан. Водночас США та країни Євросоюзу засудили режим Лукашенка.