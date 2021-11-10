Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон подчеркнула, что ситуация на белорусско-польской границе не является миграционным кризисом.

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По ее словам, это реальная агрессия нелегитимного режима президента Александра Лукашенко. Юханссон добавила, что ответ Запада должен быть соответствующим.

Как в ЕС хотят бороться с ситуацией на границе Польши

В частности, как пояснила госпожа еврокомиссар, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить привлечения к этой ситуации большего количества людей. А представительница пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант отметила, что ЕС должен прибегнуть к расширению санкций.

Нам нужно расширить санкции в отношении белорусского режима. Также изучается возможность введения санкционных мер против авиакомпаний третьих стран, которые незаконно ввозили мигрантов,

– сказала Спинант.

И хотя Брюссель пока не оглашал список авиаперевозчиков, есть информация, что на первой строчке в нем значится Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа".

Германия поддерживает санкции

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заверил, что его страна поддерживает расширение и усиление санкций ЕС против режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

Мы накажем всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает распространения санкций на другие сферы экономики в будущем,

– подчеркнул Маас.

Он назвал фотографии и видеоролики с белорусской границы "ужасными", отметив, что Лукашенко "безжалостно использует людей, ищущих убежища, как заложников для своей циничной игры за власть".

"Европейский Союз нельзя шантажировать. Мы уже дали понять, что решительно принимаем меры против вероломного и нечеловеческого поведения Лукашенко и его союзников", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Ранее введение санкций поддержала и Франция. Соответствующий вопрос рассмотрят на Совете ЕС по иностранным делам 15 ноября.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как полагают, принял президент Беларуси.

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев осуществляет некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава и Минск стянули войска.