Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Юханссон наголосила, що ситуація на білорусько-польському кордоні не є міграційною кризою.

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За її словами, це реальна агресія нелегітимного режиму президента Олександра Лукашенка. Юханссон додала, що відповідь Заходу має бути відповідною.

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Зокрема, як пояснила пані єврокомісар, потрібно зробити все можливе, щоб не допустити залучення до цієї ситуації більшої кількості людей. А представниця пресслужби Єврокомісії Дана Спінант зазначила, що ЄС має вдатися до розширення санкцій.

Нам потрібно розширити санкції щодо білоруського режиму. Також вивчається можливість запровадження санкційних заходів проти авіакомпаній третіх країн, які незаконно ввозили мігрантів,

– сказала Спінант.

І хоча Брюссель поки не оголошував список авіаперевізників, є інформація, що на першому рядку в ньому значиться білоруська державна авіакомпанія "Белавіа".

Німеччина підтримує санкції

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мааса запевнив, що його країна підтримує розширення та посилення санкцій ЄС проти режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

Ми покараємо всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. Лукашенко має розуміти, що його розрахунок не працює. До речі, це не відкидає поширення санкцій на інші сфери економіки в майбутньому,

– наголосив Маас.

Він назвав світлини та відеоролики з білоруського кордону "жахливими", зазначивши, що Лукашенко "безжально використовує людей, які шукають притулку, як заручників для своєї цинічної гри за владу".

"Європейський Союз не можна шантажувати. Ми вже дали зрозуміти, що рішуче вживаємо заходів проти віроломної та нелюдської поведінки Лукашенка та його союзників", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Раніше запровадження санкцій підтримала і Франція. Відповідне питання розглянуть на Раді ЄС з закордонних справ 15 листопада.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі.

Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди і Варшава та Мінськ стягнули війська.