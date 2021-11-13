За словами Картера, багатьох традиційних дипломатичних інструментів вже не існує.

Важливо Польща залучить британських солдатів на кордон з Білоруссю

А відтак ризик напруженості значно більший. До того ж вже неможливо знизити рівень напруги за допомогою традиційних дипломатичних інструментів.

Без цих інструментів і механізмів є більший ризик того, що ці ескалації можуть призвести до прорахунків. Тому, я думаю, це справжня проблема, з якою ми мусимо зіштовхнутися,

– сказав він.

Картер зауважив, що змінився і характер війни. Це означає, що авторитарні країни готові використовувати будь-який інструмент, який є в їхньому розпорядженні. У цьому контексті глава Генштабу Британії згадав про:

кібератаки;

зростання цін на газ;

нелегальних мігрантів на кордоні з Польщею.

Що відомо про міграційну кризу? 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів . За різними даними, на кордоні перебувають 2 – 5 тисяч нелегальних мігрантів.

Реакція міжнародної спільноти