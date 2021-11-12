У Брюсселі міністр закордонних справ проведе переговори з керівництвом НАТО та низку двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами та Єврокомісарами.

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Безпека – ключова тема

Кулеба розповів, що приділить особливу увагу безпековому питанню. У цьому контексті мовитиметься про практичні кроки підтримки України з боку партнерів на тлі ситуації:

вздовж українського кордону,

в зоні збройного конфлікту на Донбасі,

тимчасово окупованому Криму,

в Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Гібридна війна Росії

Дмитро Кулеба заявив, що Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та США. Кремль пустив у хід різні типи гібридної зброї – газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.

Немає зараз жодної так званої міграційної кризи у Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою,

– зауважив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі.

"Нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей. Ми знаємо, як їм протистояти, ми охоче ділимося досвідом протистояння з партнерами", – підкреслив він.

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Переміщення російських військ

Як сказав представник голови дипломатії ЄС Петер Стано, міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада обговорять переміщення російських військ біля кордону з Україною.

Це можливість для міністрів з'ясувати, чи потрібно робити будь-які кроки, розглянути, що з цією ситуацією,

– сказав Стано.

За його словами, інформація про війська Росії поблизу України "порядком викликає занепокоєння".

Що цьому передувало