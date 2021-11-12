Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Важливо Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ, – українська делегація в ТКГ

Острієн зазначила, що військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними.

Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення,

– заявила вона.

Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, призвела до:

понад 13 тисяч смертей,

десятків тисяч поранених,

переселення майже 1,6 мільйона людей,

завдання величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.

"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", – підкреслила представниця США в ОБСЄ.

Вона також закликала Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи на контрольованій Росією території на Сході та в окупованому Росією Криму.

Зверніть увагу! Минулої доби, 11 листопада, окупанти 13 разів порушили режим тиші. Ворог обстрілював наші позиції із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок – один український захисник отримав поранення.

Зауважимо, що 10 листопада Україна й США підписали хартію про безпеку та євроінтеграцію. У поєднанні з відновленням Комісії стратегічного партнерства це виводить відносини України та Штатів на новий рівень. Штати підтримують Україну у питанні протидії російській агресії.