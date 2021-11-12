Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Важливо Бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ, – українська делегація в ТКГ
Острієн зазначила, що військова активність Росії в Україні та навколо неї, разом із дедалі більш ворожою риторикою Кремля протягом попередніх місяців, є необґрунтованими та небезпечно провокаційними.
Головна перешкода миру – Росія. Це – конфлікт, який розпочала Росія, і зараз вона несе повну відповідальність за його завершення,
– заявила вона.
Американська дипломатка нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, призвела до:
- понад 13 тисяч смертей,
- десятків тисяч поранених,
- переселення майже 1,6 мільйона людей,
- завдання величезної шкоди критичній цивільній інфраструктурі.
"Ми закликаємо Росію припинити свою агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов’язання та вивести свої сили з суверенної території України", – підкреслила представниця США в ОБСЄ.
Вона також закликала Росію дозволити СММ ОБСЄ виконувати свій мандат і здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи на контрольованій Росією території на Сході та в окупованому Росією Криму.
Зауважимо, що 10 листопада Україна й США підписали хартію про безпеку та євроінтеграцію. У поєднанні з відновленням Комісії стратегічного партнерства це виводить відносини України та Штатів на новий рівень. Штати підтримують Україну у питанні протидії російській агресії.