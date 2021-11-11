В українській делегації у ТКГ зазначають, що тема щодо обмежень свободи пересування міжднародних спостерігачів стала головною та сконцентрувала на собі основну увагу.

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Згідно з доповіддю глави СММ ОБСЄ, не припиняються випадки перешкоджання діяльності Місії з боку проросійських бойовиків,

– йдеться у повідомленні.

Яшар Халіт Чевік вказав, що серед них:

обмеження свободи пересування;

спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА СММ ОБСЄ;

та інші.

Ураїна підтримала намір винести це питання на засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні.

Зверніть увагу! Консультації Тристоронньої контактної групи відбулися 10 листопада в режимі відеоконференції.

Інші питання під час консультацій

Гуманітарна частина:

Позитивною новиною є відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська".

Соціально-економічна та екологічна частина:

Під час консультацій Робочої групи з соціальних та економічних питань було розглянуто питання водопостачання та забезпечення мобільного зв'язку.

Учасники узгодили можливість здійснення візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць збереження ядерного матеріалу.

Українська сторона повідомила про можливість подовження терміну дії карток "Ощадбанку" для виплати пенсій.

Акцентувала увагу й на важливості скасування нещодавно запроваджених на тимчасово окупованих територіях Луганщини додаткових вимог для перетину лінії розмежування.

До слова, Україна наполягає на якнайшвидшому звільненні всіх незаконно утримуваних осіб, відкритті КПВВ, дотриманні режиму припинення вогню та виконанні рішень Паризького саміту.

Текст публікації української делегації у ТКГ:

Вчора відбулись чергові консультації ТКГ в режимі відеоконфереренції.

Українську делегацію очолив О.Мережко, заступник Глави делегації, народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

У питаннях безпеки:

Згідно з доповіддю Глави СММ ОБСЄ не припиняються випадки перешкоджання діяльності Місії з боку російських збройних формувань.

Серед них: обмеження свободи пересування, спроби радіопридушення каналів управління спостережних БПЛА СММ ОБСЄ, та інш.

Українська делегація підтримала намір Глави СММ ОБСЄ винести питання перешкоджання діяльності СММ на засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні.

Питання обмежень свободи пересування СММ ОБСЄ стало головним під час консультацій і сконцентрувало на собі головну увагу.

Гуманітарна частина:

Позитивною новиною є відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ «Станиця Луганська».

Соціально-економічна та екологічна частина:

Під час консультацій Робочої групи з соціальних та економічних питань було розглянуто питання водопостачання, забезпечення мобільного зв’язку.

Учасники узгодили можливість здійснення візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць збереження ядерного матеріалу.

Українська сторона повідомила про можливість подовження терміну дії карток "Ощадбанк" для виплати пенсій, однак акцентувала увагу і на важливості скасування нещодавно запроваджених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області додаткових вимог для перетину лінії розмежування.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту.

Наступне засідання заплановане на 24 листопада.