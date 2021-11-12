Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Важно Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ
Остриен отметила, что военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе со все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, являются необоснованными и опасно провокационными.
Главное препятствие миру – Россия. Это – конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение,
– заявила она.
Американский дипломат напомнила, что российская агрессия в Украине, которая длится уже восьмой год, привела к:
- более 13 тысячам смертей,
- десяткам тысяч раненых,
- переселению почти 1,6 миллиона человек,
- нанесению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.
"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", – подчеркнула представитель США в ОБСЕ.
Она также призвала Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая на контролируемой Россией территории на Востоке и в оккупированном Россией Крыму.
Отметим, что 10 ноября Украина и США подписали хартию о безопасности и евроинтеграции. В сочетании с восстановлением Комиссии стратегического партнерства это выводит отношения Украины и Штатов на новый уровень. Штаты поддерживают Украину в вопросе противодействия российской агрессии.