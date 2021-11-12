В штабе ООС отметили, что наши военные вынудили противника прекратить обстрелы.

Важно США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России в Украину, – СМИ

Украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Что известно о раненом бойце

Пока точно неизвестно, возле какого населенного пункта военный получил ранения. Защитнику оказали первую помощь на месте и оперативно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 11 ноября враг 13 раз нарушал режим тишины. Неспокойно было возле:

Марьинки – оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметра.

Новозвановки – враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 миллиметра, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы.

Зайцевого – противник совершил 2 обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотник, с помощью которого произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Троицкого – российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Гнутового и Луганского – стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Широкиного – применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Крымского – враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– отметили в штабе ООС.

На 7 часов утра, 12 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.