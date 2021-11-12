В Брюсселе министр иностранных дел проведет переговоры с руководством НАТО и ряд двусторонних встреч с коллегами-министрами и Еврокомиссарами.

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Безопасность – ключевая тема

Кулеба рассказал, что уделит особое внимание вопросам безопасности. В этом контексте будет говориться о практических шагах поддержки Украины со стороны партнеров на фоне ситуации:

вдоль украинской границы,

в зоне вооруженного конфликта на Донбассе,

временно оккупированном Крыму,

в Приднестровском регионе Молдавии.

Гибридная война России

Дмитрий Кулеба заявил, что Россия начала новый этап гибридной войны против Европы и США. Кремль пустил в ход разные типы гибридного оружия – газ, миграционные потоки, запугивание и пропаганду.

Нет сейчас ни одного так называемого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой,

– заметил он.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе.

"Нам хорошо известны эти российские методы, направленные против достижения этих целей. Мы знаем, как им противостоять, мы с готовностью делимся опытом противостояния с партнерами", – подчеркнул он.

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Перемещение российских войск

Как сказал представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано, министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение российских войск возле границы с Украиной.

Это возможность для министров выяснить, нужно ли делать какие-либо шаги, рассмотреть, что с этой ситуацией,

– сказал Стано.

По его словам, информация о войсках России вблизи Украины "порядком вызывает беспокойство".

Что этому предшествовало