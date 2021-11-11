Росія намагається дестабілізувати ситуацію всередині України та утворити хаос, аби скористатись моментом і влаштувати "кримський сценарій". Для того, щоб цього не сталося, ми з вами першочергово маємо бути впевненими в собі, сконцентруватися на загрозі та не здіймати ґвалт.

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Паніка є частиною інформаційної війни Кремля. Головне, що ми захищаємося від агресії ворога не самі, а з активною підтримкою наших союзників.

Україна та США утворили військову коаліцію

Київ та Вашингтон підписали оновлену хартію стратегічного партнерства. Абсолютно без перебільшення, це є історичною подією для нашої держави.

Вона стала прямим сигналом від США для Кремля про те, що Україна не самотня в часи агресії Росії. Америка готова виступати з нами єдиним фронтом.



Україна та США підписали оновлену хартію / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби

Хартія передбачає розширення взаємодії зі США для зміцнення обороноздатності України та посилення безпеки в Європі й Чорноморському регіоні. Також мається на увазі й зміцнення енергетичної безпеки.

Щоб ви зрозуміли масштаби такої події, Велика Британія отримала надзвичайну вагу у світі, як партнер США, після оновлення подібної хартії.

Згода США на відновлення хартії з Україною означає, що адміністрація Джозефа Байдена готова до регулярного інституційного діалогу з Україною, чого до цього у нас не було.

У Росії істерика через нову хартію

Звісно, така подія викликала шалене божевілля у Росії, адже Кремлю потрібна слабка Україна, а не та, яка може протидіяти їхній агресії. При чому в агонії російські дипломати навіть на якийсь момент перестали брехати, коли реагували на хартію України та США.

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Кремль також скаржився на присутність НАТО у Чорному морі. Так от, Пентагон заявив про продовження військової діяльності США та Альянсу в Чорному морі.

Представник американського відомства Джон Кірбі підкреслив, що США з союзниками продовжать літати, плавати та діяти в міжнародному повітряному та морському просторі, як вважають за потрібне.

Тож думка Кремля мало кого цікавить. Ба більше, держсекретар США Ентоні Блінкен ще й пригрозив Росії. Він заявив про незмінну підтримку цілісності українських територій і зазначив, що Росія зробить велику помилку, якщо спробує захопити нові українські землі.

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Україна посилює кордон з Білоруссю

Черговий етап партнерства України та США й підписання нової хартії дуже своєчасні, оскільки відбуваються не тільки на тлі агресивних дій Росії поблизу українського кордону, а й в Білорусі.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що ескалація з цього боку може відбутись у будь-який момент. Зважаючи на це, мешканців прикордонних регіонів закликають одразу повідомляти правоохоронцям, якщо вдасться помітити підозрілих осіб.

Зараз Україна посилює кордон з Білоруссю понад 8 тисячами військових та бронетехнікою.

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Не можна позитивно оцінювати конфлікти й готовність до війни. Однак в України ніхто не питав, чи хочемо ми воювати. Нас змушують захищатись. Якщо оцінювати сьогоднішній розвиток держави у питанні рівня свого захисту, то ми точно рухаємось у правильному напрямку.

Зараз Україна перебуває на межі 2 цивілізації. Вона нам показує те, наскільки ми все-таки різні з тими, хто перебуває "за парєбріком".