Злоумышленник после того, как стрелял в воздух, пытался прорваться на территорию Польши. Однако ему не удалось.
Интересно "Их недостаточно", – в Польше считают, что санкции против Беларуси нужно усиливать
Это часть провокаций
По словам представителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарины, на границе есть люди, которые намеренно пытаются спровоцировать польских пограничников.
На границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, которые время от времени обостряют ситуацию,
– заявил Жарина.
Одним из таких является злоумышленник, который открыл огонь на границе. Однако его имени и гражданства представитель министра не указал.
Последние новости с белорусско-польской границы
- Из-за действий режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко на границе с Польшей ежедневно растет количество мигрантов. Силовики выдают им кусачки и топоры, чтобы те могли прорваться через границу.
- 13 ноября на границе погиб польский военный. В министерстве-координаторе спецслужб Польши заявили, что трагедия случилась из-за огнестрельного ранения.
- За ночь на 14 ноября около 50 мигрантов все же прорвались на территорию Польши, однако 22 из них задержали. Все они – граждане Ирака. Всего за ночь зафиксировали 223 попытки незаконного пересечения границы.