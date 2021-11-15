Польские пограничники сообщают, что нелегалы с самого утра собираются у пограничного перехода. Их постепенно становится больше.

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В сети опубликовали видео, как толпа мигрантов пытается прорвать границу под наблюдением белорусских служб.

Что происходит на границе

Ситуация на польско-белорусской границе 15 ноября особенно напряженная. Из-за нашествия мигрантов польские пограничники мобилизуются. К границе привезли водомет, а неподалеку дежурит военный самолет.

Кстати, белорусские пропагандисты уже прибыли на место событий. Они назвали действия польских военных агрессией и заявили, что у мигрантов якобы "мирные" намерения.

Что этому предшествовало