Польские пограничники сообщают, что нелегалы с самого утра собираются у пограничного перехода. Их постепенно становится больше.
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В сети опубликовали видео, как толпа мигрантов пытается прорвать границу под наблюдением белорусских служб.
Что происходит на границе
Ситуация на польско-белорусской границе 15 ноября особенно напряженная. Из-за нашествия мигрантов польские пограничники мобилизуются. К границе привезли водомет, а неподалеку дежурит военный самолет.
Кстати, белорусские пропагандисты уже прибыли на место событий. Они назвали действия польских военных агрессией и заявили, что у мигрантов якобы "мирные" намерения.
Что этому предшествовало
- Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась еще с сентября. Однако массово нелегалы двинулись к границе 8 ноября. Их, по разным данным, было от 1 500 до 5 000.
- Западные страны обвиняют белорусский режим в миграционном кризисе. В НАТО заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует нелегалов для давления на Европу.
- Ночью 14 ноября 223 мигранта попытались прорваться через границу.
- Из-за угрозы нашествия мигрантов Польша усилила охрану государственной границы. Литва и Украина сделали то же самое.