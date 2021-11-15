Все це відбувається на тлі загострення на білорусько-польському кордоні. Відповідну заяву зробив Артіс Пабрикс, очільник Міністерства оборони Латвії.

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Військові навчання – це сигнал Мінську

Урядовець уточнив, що навчання розпочалися 13 листопада й триватимуть до 12 грудня. Маневри проходитимуть у прикордонному Латгальському районі. Туди вже прибули близько 3 тисяч військових збройних сил Латвії та підрозділів національної гвардії.

Я попросив провести військові навчання, аби наші білоруські "колеги", якщо їх можна так назвати, зрозуміли, що це недарма,

– наголосив він.

Пабрикс також пояснив, що його міністерство аналізує різні варіанти ймовірного розвитку подій. У відомстві не виключають, що групи мігрантів можуть вирушити до кордону Білорусі з Латвією. "Ми готові до цього", – запевнив він.

Інші деталі про маневри біля кордону

В латвійському оборонному відомстві пояснили, що у ході навчань планують перевірити можливості широкомасштабного співробітництва різних військових та командних структур, а також логістику та мобільність. Там підкреслили, що держави-члени ОБСЄ, серед яких Росія та Білорусь, були попереджені про маневри.