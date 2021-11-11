Парламентарі внесли зміни до закону "Про безпеку масових розважальних та святкових заходів" та закону "Про збори, ходи та пікети".

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Під заборону потрапили і радянські символи

Також у публічних заходах заборонили використання військової форми Радянського Союзу та нацистської Німеччини. Під заборону потрапили знаки СС та радянські символи – серп та молот і п'ятикутна зірка.

Саме використання георгіївської стрічки викликало найбільше обговорень. За це проголосували 46 політиків, проти – 30.

Ці символи можна використовувати в наукових та освітніх цілях

Проте ці символи, зокрема, георгіївську стрічку, можна використовувати в освітніх, наукових та мистецьких цілях. Тобто у випадках, коли вони не прославляють тоталітарні режими та не виправдовують скоєні злочини.

Депутати нагадали про жертв Росії в Україні

Депутат Рітварс Янсонс наполягав на забороні символу, аргументуючи це тим, що для латвійців він означає підкорення та русифікацію.

А Яніс Домбрава наголосив під час дебатів, що георгіївська стрічка стала символом сучасного імперіалізму, який вбив тисячі людей в Україні.

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В Україні георгіївська стрічка – під забороною

Зазначимо, що в Україні публічне використання георгіївської стрічки теж заборонене. Використання тоталітарної символіки потягне за собою адміністративну відповідальність. Мовиться про штраф від 850 до 2550 гривень.

Набагато більше "потягне" виготовлення георгіївської стрічки або іншої комуністичної символіки. За це можна опинитись за ґратами на термін до 5 років.

