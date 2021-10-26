Це трапилось у ніч з 25 на 26 жовтня у місті Лубни та Лохвиці. Про це написав активіст Сергій Стерненко.

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На Полтавщині невідомі повалили радянські пам'ятники

Цієї ночі завдяки відомим та невідомим патріотам із руху GonorKyiv та випадковим перехожим Україна (на Полтавщині) очистилась від пам'ятників, що прославляли радянських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Стерненко розповів, що наразі ще вистояв пам'ятник Івану Третьяку у селі Хороль – радянському генералу.

"Усі ці об'єкти вже давно мали бути знесені на вимогу закону про декомунізацію, але місцева влада нічого не робила. Тож її роботу довелось виконати невідомим патріотам та випадковим перехожим, за що їм велика подяка!" – заявив Стерненко.

Видання "Kolo.news (Новини Полтави)" написало, що їм у коментарі поліція Лубен повідомила, – заяви з цього приводу до них надходили і наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють правову кваліфікацію події. Активіст Вадим Позняков розповів, що "місцеві хотіли його (мовиться про пам'ятник Чапаєву – 24 канал) повалити, його обливали синьо-жовтими та червоно-чорними кольорами, але міський голова зібрав мітинг і перейменував пам'ятник Чапаєву в пам'ятник Чапаєвській дивізії".

На Полтавщині повалили пам'ятники радянським діячам / Фото STERNENKO, Олександр Назарець

Зверніть увагу! В Україні діє закон про декомунізацію. Він передбачає зокрема й засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Саме він передбачає демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік і так далі.

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