Это произошло в ночь с 25 на 26 октября в городе Лубны и Лохвице. Об этом написал активист Сергей Стерненко.
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На Полтавщине неизвестные повалили советские памятники
Этой ночью благодаря известным и неизвестным патриотам движения GonorKyiv и случайным прохожим Украина (на Полтавщине) очистилась от памятников, прославлявших советских оккупантов,
– говорится в сообщении.
Стерненко рассказал, что на данный момент еще выстоял памятник Ивану Третьяку в селе Хороль – советскому генералу.
"Все эти объекты уже давно должны были быть снесены по требованию закона о декоммунизации, но местные власти ничего не делали. Поэтому их работу пришлось выполнить неизвестным патриотам и случайным прохожим, за что им большое спасибо!" – заявил Стерненко.
Издание "Kolo.news (Новости Полтавы)" написало, что им в комментарии полиция города Лубны сообщила – заявления по этому поводу к ним поступали и правоохранители проводят проверку и устанавливают правовую квалификацию события. Активист Вадим Позняков рассказал, что "местные хотели его (говорится о памятнике Чапаеву – 24 канал) повалить, его обливали сине-желтыми и красно-черными цветами, но городской глава собрал митинг и переименовал памятник Чапаеву в памятник Чапаевской дивизии".
В Полтавской области повалили памятники советским деятелям / Фото STERNENKO, Александр Назарец
Коротко о последних новостях относительно декоммунизации
- 18 октября в Черкасской области, в Тальном начинают демонтировать памятник Федору Дубковецкому. Это последний монумент коммунистическому деятелю в этой области.
- 25 октября исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что горсовет в любом случае будет бороться за сохранение коммунистического названия проспекта Жукова. Мол, будут возвращать название каждый раз, когда переименование будет отменять суд. Также он выразил готовность к борьбе в юридической плоскости.
- 26 октября во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды с серпом и молотом.