В сети видео демонтажа опубликовали активисты движения "Суспільство майбутнього". Вблизи советского мемориала собрались неравнодушные местные и инициатор сноса памятника. Об этом рассказали 25 октября.
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Звезду хотели демонтировать давно
Инициатор демонтажа звезды Владимир Лысак рассказал, что рад такому событию. Теперь он ждет, пока похожие советские достопримечательности снесут на улице Пасечной. Именно Владимир писал обращение к городским властям, которые согласовали демонтаж 8 октября.
В комментарии "Укринформу" представитель движения "Суспільство майбутнього" Антон Петривский рассказал, что демонтировать звезду хотели еще в 1991 году.
Инициатива демонтажа этой советской звезды была перманентной еще с начала независимости Украины. Но оно носило совершенно несистемный характер и она соответственно не имела своего логического продолжения. В апреле мы написали обращение в городской совет и вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня выполняется,
– рассказал Петривский.
Демонтаж звезды с серпом и молотом на Марсовом поле: видео "Суспільства майбутнього"
Марсово поле во Львове
- Марсово поле – военный мемориал, расположенный сразу вплотную к Лычаковскому кладбищу со стороны улицы Мечникова.
- Раньше это была часть австрийского военного кладбища павших в I Мировой войне.
- Однако в 1946 – 1947 годах советская власть уничтожила это кладбище. В то же время руководство создало новое кладбище советских солдат, погибших в боях с УПА.
- Тогда же и установили огромный орден "Отечественная война". Ранее этот знак неоднократно разрисовывали.