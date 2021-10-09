У коментарі 24 каналу онлайн-магазин nusho.shop заявив, що здивований реакцією людей в інтернеті. Свій принт вони начебто створили для старшого покоління, яке справді народилося у Союзі.

Нагадаємо "Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин втрапив у скандал перед Днем захисника

"Поважайте думку інших"

Свою позицію магазин також продублював у пості із сумнозвісним набором шкарпеток і трусів. Там звернули увагу на "інших ваших земляків", яким, вочевидь, такий принт подобається.

Принт про СРСР несе посил до наших татів та дідусів, які і справді народились в цей час. І це факт. Для тих людей, кому не подобається цей принт – це ваше право, бо ми у вільній країні і важлива думка кожного українця. Але просимо вас поважати думки і інших ваших земляків,

– написав онлайн-магазин.

nusho.shop пообіцяли, що врахують побажання людей, яких зачепив принт про СРСР. Втім, уточнювальні питання вони відмовилися коментувати.

Негативні коментарі видалили, а користувачів – у бан

За два дні, доки на сторінці висить пост із набором "Зроблений у СРСР", користувачі залишили понад тисячу негативних коментарів. Люди писали, що це обурливо та цинічно. У мережі залишилися скриншоти таких реакцій.



Як користувачі реагували на подарунковий набір / Скриншот з телеграму "Новини.Live"

Втім, уже ввечері 9 жовтня коментарів залишилося лише 38 і усі з позитивним чи нейтральним змістом. Як пояснив онлайн-магазин: сам забанив усіх, хто "підняв політичні теми".

За нецензурні висказування в дописах, повідомленнях – ви отримуєте БАН

За образу наших покупців – ви також отримуєте БАН

За підняття політичних тем в коментарях, зокрема про СРСР – ви отримуєте вже такий звичний БАН,

– написали вони у коментарях.



Магазин почистив коментарі і пояснив чому / Скриншот 24 каналу

Тег #деньзащитникаотечества, до якого були претензії у користувачів, магазин не прибрав. У коментарі 24 каналу nusho.shop порадив перевірити, як багато українських магазинів за ним розміщує дописи.

Нагадаємо! Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію. Вона полягає у позбавленні від наслідків комуністичної ідеології. Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України. Звісно, згадки СРСР як такого не заборонені, але у подібних контекстах із принтами можуть розглядатися як ностальгійні.